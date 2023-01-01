Суд арестовал блогера из Прикамья Аяза Шабутдинова по обвинению в особо крупном мошенничестве Он пробудет в СИЗО до 16 декабря Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов арестован / фото: rg.ru

Бизнес-тренер из Пермского края Аяз Шабутдинов арестован Таганским судом Москвы в субботу, 4 ноября, по обвинению в особо крупном мошенничестве, совершённом организованной группой. Блогер пробудет в СИЗО до 16 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

На судебном заседании адвокат блогера Никита Апаликов отмечал, что общий размер ущерба, нанесенного его клиентом, оценивается следствием в 4 млн руб., тогда как доход Шабутдинова за 2022 год превысил 300 млн руб. По мнению защитника, сумма ущерба является незначительной для применения меры пресечения в виде ареста. Он предложил освободить Аяза под залог в размере 4 млн руб. или ограничиться домашним арестом в квартире его гражданской жены в Подмосковье.

Сам Шабутдинов просил суд не арестовывать его, указывая на наличие двух малолетних детей, рождённых в 2022 и 2023 годах.

Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября после возвращения в Москву из-за границы. Шабутдинову было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере), за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Блогер не признал своей вины.

По версии прокуратуры, Шабутдинов и его соучастники, используя подконтрольные компании, включая «Лайк Центр» на Пресненской набережной, продавали курсы, тренинги и вебинары, обещающие покупателям создание успешного бизнеса и получение высоких доходов. Как сообщает Forbes, по данным юридического сервиса Destra Legal, бывшие участники курсов уже подали 70 исков против «Лайк Центра», еще более 150 заявлений находятся на стадии рассмотрения перед судом.

Шабутдинов, живший ранее в Куеде Пермского края, является основателем сети кофе-баров «Coffee Like», сети хостелов «Like Hostel» и технологической образовательной компании для предпринимателей под названием «Like Центр». У него насчитывается около 2 млн подписчиков в Instagram (аккаунт принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России, её деятельность запрещена), а также более 300 000 подписчиков на YouTube и в Telegram. По данным СПАРК, Шабутдинов является руководителем или совладельцем 45 компаний, 27 из которых прекратили деятельность.

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