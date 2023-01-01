Арестованный блогер из Пермского края научился делать шнурки из упаковки Аяза Шабутдинова арестовали по подозрению в мошенничестве до 16 декабря Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов / фото: samsebegu.ru

Арестованный по обвинению в мошенничестве блогер из Пермского края Аяз Шабутдинов рассказал адвокату, что в СИЗО встретил единомышленников. Об этом сообщает канал Mash.

Он отметил, что всего их в камере изолятора шесть человек, один из которых узнал Аяза. Его друзья якобы построили большую сеть кофеен по франшизе Шабутдинова.

«Со мной интересные люди, например представитель правления крупной компании», — передал слова арестованного защитник.

Также блогер похвастался, что сам сделал себе шнурки для ботинок из упаковки от пластиковых бутылок.

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября. Ему предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по факту мошенничества, совершённом организованной группой в крупном размере. Бизнес-тренеру грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину он не признаёт.

По решению Таганского суда Москвы 4 ноября ему избрали меру пресечения в виде ареста. Он пробудет в СИЗО до 16 декабря.

По версии прокуратуры, Шабутдинов и его соучастники, используя подконтрольные компании, включая «Лайк Центр» на Пресненской набережной, продавали курсы, тренинги и вебинары, обещающие покупателям создание успешного бизнеса и получение высоких доходов. Бывшие участники курсов уже подали 70 исков против «Лайк Центра», ещё более 150 заявлений находятся на стадии рассмотрения перед судом.

Шабутдинов родился Куеде. Он основатель сети кофе-баров Coffee Like, сети хостелов Like Hostel и технологической образовательной компании для предпринимателей под названием «Like Центр». По данным СПАРК, Шабутдинов является руководителем или совладельцем 45 компаний, 27 из которых прекратили деятельность.















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