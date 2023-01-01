Арестованный блогер из Пермского края научился делать шнурки из упаковки
Аяза Шабутдинова арестовали по подозрению в мошенничестве до 16 декабря
Арестованный по обвинению в мошенничестве блогер из Пермского края Аяз Шабутдинов рассказал адвокату, что в СИЗО встретил единомышленников. Об этом сообщает канал Mash.
Он отметил, что всего их в камере изолятора шесть человек, один из которых узнал Аяза. Его друзья якобы построили большую сеть кофеен по франшизе Шабутдинова.
«Со мной интересные люди, например представитель правления крупной компании», — передал слова арестованного защитник.
Также блогер похвастался, что сам сделал себе шнурки для ботинок из упаковки от пластиковых бутылок.
Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября. Ему предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по факту мошенничества, совершённом организованной группой в крупном размере. Бизнес-тренеру грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину он не признаёт.
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