Максим Артамонов На бизнес-тренера из Прикамья Аяза Шабутдинова подано ещё 12 заявлений в полицию Блогер находится в СИЗО Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов / фото: samsebegu.ru

По данным председателя Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалёва, ещё 12 человек, пострадавших от действий бизнес-тренера Аяза Шабутдинова из Пермского края, написали на него заявления в полицию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ковалёв уточнил, что этих 12-ти человек ранее не было в списках МВД. Все заявления от них были приняты ведомством для рассмотрения.

Кроме того, Ковалёв сообщил, что в минувшие выходные он провёл встречу пострадавших от «незаконной деятельности Аяза Шабутдинова и других блогеров».

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября. Бизнес-тренеру инкриминируют восемь эпизодов по факту мошенничества, совершённого организованной группой в крупном размере. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину он не признаёт. По версии прокуратуры, вместе с соучастниками он использовал подконтрольные компании, включая «Лайк Центр» на Пресненской набережной, для продажи курсов, тренингов и вебинаров, обещающих покупателям создание успешного бизнеса и получение высоких доходов. Бывшие участники курсов уже подали 70 исков против «Лайк Центра», ещё более 150 заявлений находятся на стадии рассмотрения перед судом.

Своё нахождение под арестом Шабутдинов сравнил с отпуском и отметил, что без телефона и соцсетей в какой-то степени чувствует себя даже лучше, чем на воле.

На прошлой неделе, 22 ноября, Московский городской суд рассмотрел апелляцию адвокатов бизнес-тренера. Сторона защиты просила изменить меру пресечения и выразила готовность внести залог 15 млн руб. Однако по итогам заседания было решено оставить обвиняемого в СИЗО до 16 декабря.

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