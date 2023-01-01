Алёна Бронникова В 2024 году полномочия в коммунальной сфере Пермского МО перейдут на краевой уровень Законопроект одобрен региональным парламентом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края в двух чтениях поддержали передачу части полномочий Пермского муниципального округа в коммунальной сфере на краевой уровень. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания 30 ноября.

Документ вступит в силу с 1 января 2024 года на неопределённый срок. Региональные органы власти будут определять гарантирующую организацию централизованного водоснабжения и водоотведения, утверждать схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также утверждать и согласовывать техзадания на разработку инвестпрограмм профильных организаций.

«Централизация полномочий на уровне государственной власти Пермского края позволит оперативно решать вопросы в указанной сфере и способствовать единообразию и совершенствованию региональной политики», — отметил в своём докладе министр ЖКХ Пермского края Артём Балахнин.

Документ был представлен губернатором Дмитрием Махониным в начале ноября. Инициатива была поддержана комитетом краевого парламента по развитию инфраструктуры и согласована главой Пермского муниципального округа Владимиром Цветовым.





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