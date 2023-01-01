Максим Артамонов Татьяне Абдуллиной вручили мандат депутата Заксобрания Бывший вице-премьер краевого правительства получила удостоверение во время пленарного заседания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края спикер регионального парламента Валерий Сухих вручил бывшей чиновнице Татьяне Абдуллиной удостоверение депутата ЗС.

Ранее, 9 ноября, избирательная комиссия Пермского края приняла решение о передаче вакантного мандата депутата регионального парламента IV созыва Татьяне Абдуллиной.

Напомним, вакансия образовалась после смерти депутата Законодательного собрания региона Александра Житникова. В связи с этим было принято решение о досрочном прекращении его полномочий (региональная группа «Суксунская №19» под номером 1). Зарегистрированные кандидаты этой группы заявили об отказе от освободившегося мандата.

На эту вакансию президиум регионального политсовета фракции «Единой России» предложил кандидатуру бывшего социального зампредседателя правительства Пермского края Татьяны Абдуллиной (региональная группа «Березниковская № 15» под номером 2). Соответствующий документ был направлен в краевую избирательную комиссию.

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