Алёна Бронникова Ушёл из жизни депутат заксобрания Пермского края Александр Житников Парламентарию было 64 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Скоропостижно скончался депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Житников. Об этом 28 сентября рассказали в ведомстве.

Отмечается, что депутату было 64 года. В парламенте выразили глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Житникова.

«Вся трудовая биография Александра Михайловича была связана с его родиной. Его парламентская деятельность служила примером настоящей преданности избирателям. Светлые воспоминания о нём навечно останутся в наших сердцах», — сообщила пресс-служба заксобрания.

Александр Житников родился в 1959 году в д. Верх-Сарс Октябрьского района, окончил Пермский сельскохозяйственный институт им. Прянишникова. В октябрьском ООО «Стройтехсервис» начинал трудовую деятельность в 1981 году с должности техника по механизации трудоёмких процессов, в 2002 году стал директором предприятия.

В феврале 2021 года был избран в краевое Законодательное собрание по спискам партии «Единая Россия» в региональной группе «Суксунская №19», состоял в составе комитета по развитию инфраструктуры. Поощрён Благодарственным письмом губернатора Пермского края и Благодарственным письмом министра экономического развития региона.

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