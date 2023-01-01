Алёна Бронникова
Ушёл из жизни депутат заксобрания Пермского края Александр Житников
Парламентарию было 64 года
Скоропостижно скончался депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Житников. Об этом 28 сентября рассказали в ведомстве.
Отмечается, что депутату было 64 года. В парламенте выразили глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Житникова.
«Вся трудовая биография Александра Михайловича была связана с его родиной. Его парламентская деятельность служила примером настоящей преданности избирателям. Светлые воспоминания о нём навечно останутся в наших сердцах», — сообщила пресс-служба заксобрания.
Александр Житников родился в 1959 году в д. Верх-Сарс Октябрьского района, окончил Пермский сельскохозяйственный институт им. Прянишникова. В октябрьском ООО «Стройтехсервис» начинал трудовую деятельность в 1981 году с должности техника по механизации трудоёмких процессов, в 2002 году стал директором предприятия.
В феврале 2021 года был избран в краевое Законодательное собрание по спискам партии «Единая Россия» в региональной группе «Суксунская №19», состоял в составе комитета по развитию инфраструктуры. Поощрён Благодарственным письмом губернатора Пермского края и Благодарственным письмом министра экономического развития региона.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.