Краевой избирком передал мандат Ирины Корюкиной депутату Октябрьской думы Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Житников

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Сегодня, 4 февраля, на заседании избирательной комиссии Пермского края принято решение о передаче вакантного мандата депутата краевого Заксобрания по спискам «Единой России» по региональной группе № 19 (Суксунская) Александру Житникову.

Он уже сложил с себя полномочия депутата думы Октябрьского городского округа.

Напомним, члены президиума регионального политсовета партии приняли решение о переходе мандата Житникову 22 января.

Александр Житников родился в 1959 году в д. Верх-Сарс Октябрьского района, окончил Пермский сельскохозяйственный институт имени академика Д. Н. Прянишникова, в настоящее время является директором ООО «Стройтехсервис» (п. Октябрьский).

Напомним, Ирина Корюкина, ректор Пермского медуниверситета, умерла 7 декабря из-за осложнений от коронавируса. Она была депутатом Законодательного собрания Пермского края с 2006 года. В Законодательное собрание третьего созыва Ирина Корюкина была избрана по спискам партии «Единая Россия». Она занимала первую строчку в региональной группе «Суксунская №19». Александр Житников был вторым.

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