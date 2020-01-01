Елена Лодыгина журналист В Перми скончалась ректор медуниверситета Ирина Корюкина Предварительно причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Корюкина

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», сегодня, 7 декабря, в Перми умерла ректор пермского медуниверситета, депутат Законодательного собрания Пермского края Ирина Корюкина.

По информации телеграм-канала «Лбов», предварительно причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Доктор медицинских наук Ирина Корюкина родилась 21 февраля 1953 года, в 1976 году окончила лечебный факультет Пермского медицинского института по специальности «Лечебное дело». В 1993 году стала профессором. Прошла путь от ассистента кафедры детских болезней до заведующей кафедрой педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, проректора по научно-исследовательской работе.

В 2005 году избрана ректором Пермского государственного медицинского университета. С 2006 года является депутатом Законодательного собрания Пермского края.

Корюкиной присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», награждена Почётным Знаком г. Перми, медалью МЧС России за участие в гуманитарных операциях.





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