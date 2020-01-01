Депутат Октябрьской думы станет депутатом Заксобрания Мандат Ирины Корюкиной переходит следующему в списке Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Житников

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Члены президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» сегодня, 22 января, единогласно приняли решение о передаче вакантного мандата в Законодательном собрании Пермского края депутату думы Октябрьского округа Александру Житникову, сообщают в пресс-службе партии.

«По процедуре в дальнейшем кандидатура Александра Житникова будет предложена в президиум генерального совета партии», — пояснили в «Единой России».

Александр Житников родился в 1959 году в д. Верх-Сарс Октябрьского района, окончил Пермский сельскохозяйственный институт имени академика Д. Н. Прянишникова, в настоящее время является директором ООО «Стройтехсервис» (п. Октябрьский).

Напомним, Ирина Корюкина, ректор Пермского медуниверситета, умерла 7 декабря из-за осложнений от коронавируса. Она была депутатом Законодательного собрания Пермского края с 2006 года. Вчера краевой парламент принял решение о прекращении её полномочий. В Законодательное собрание третьего созыва Ирина Корюкина была избрана по спискам партии «Единая Россия». Она занимала первую строчку в региональной группе «Суксунская №19». Александр Житников был на вторым.

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