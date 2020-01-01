В Законодательном собрании Пермского края будет новый депутат Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании краевого законодательного собрания в четверг, 21 января, депутаты приняли проект постановления о прекращении полномочий депутата Ирины Корюкиной. Такое решение принято в связи с её смертью.

Напомним, Ирина Корюкина, ректор Пермского медуниверситета, умерла 7 декабря из-за осложнений от коронавируса. Она была депутатом Законодательного собрания Пермского края с 2006 года.

В Законодательное собрание третьего созыва Ирина Корюкина была избрана по спискам партии «Единая Россия». Она занимала первую строчку в региональной группе «Суксунская №19». Сейчас в течение 14 дней партия должна представить в избирком фамилию человека, которого они видят депутатом. Если она этого не сделает, мандат автоматически переходит следующему в списке. Это директор ООО «Стройтехсервис», депутат Октябрьской гордумы Александр Житников. На третьем месте в группе — секретарь Кишертского отделения партии Лариса Климова. Однако, по данным «Нового компаньона», шансов получить мандат у них практически нет.

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