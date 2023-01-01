Алёна Бронникова Единороссы предложили передать мандат депутата Заксобрания Татьяне Абдуллиной Вакансия образовалась после кончины депутата краевого парламента Александра Житникова Поделиться Твитнуть

Татьяна Абдуллина

Константин Долгановский

Президиум регионального политсовета фракции «Единой России» (ПРСП) предложил кандидатуру бывшего социального зампредседателя правительства Пермского края Татьяны Абдуллиной на замещаемый мандат депутата Заксобрания. Решение было принято на заседании 30 октября, сообщили в пресс-службе исполнительного комитета.

Вопрос возник после смерти и, в связи с этим, досрочным прекращением полномочий депутата краевого парламента Александра Житникова (региональная группа «Суксунская №19»). Зарегистрированные кандидаты этой группы заявили об отказе от вакантного мандата.

ПРСП принял решение направить в краевую избирательную комиссию предложение кандидатуры Татьяны Абдуллиной, которая является зарегистрированным кандидатом в депутаты Заксобрания четвёртого созыва по партийным спискам «Единой России», группа «Березниковская №15».

Татьяна Абдуллина с 2017 года работала вице-премьером по вопросам социальной политики и здравоохранения. В декабре 2019 года блок переформатировали, передав министерство здравоохранения другому заместителю, Сергею Никифорову. В ведении Абдуллиной осталось только министерство социального развития.

При формировании правительства глава Прикамья Дмитрий Махонин объединил блоки, назначив вице-премьером Никифорова, после чего Татьяна Абдуллина ушла из министерства и была назначена общественным советником губернатора. Претендовала на должность замглавы мэра Перми по социальным вопросам в 2020 году, принимала участие в выборах в краевой парламент в 2021 году, с февраля по ноябрь того же года входила в состав Общественной палаты.





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