Елена Лодыгина журналист Бывший вице-премьер краевого правительства войдёт в Общественную палату Она заменит совладельца «Промобота» Олега Кивокурцева Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Экс-зампред краевого правительства Татьяна Абдуллина может войти в состав Общественной палаты Пермского края. Она займёт место совладельца «Промобота» Олега Кивокурцева, который вышел из Общественной палаты в связи с высокой занятостью.

Кандидатура Абдуллиной была предложена губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом сказано в указе губернатора Пермского края №14 от 15 февраля 2021 года.

Напомним, Татьяна Абдуллина является внештатным советником губернатора на общественных началах. С 2017 по 2020 годы была вице-премьером по вопросам социальной политики и здравоохранения. В 2019 году данный блок был реорганизован, а министерство здравоохранения передано другому зампреду, Сергею Никифорову. В ноябре 2020 года Дмитрий Махонин вновь объединил два блока (минсоцразвития и минздрав), а куратором отрасли назначил Сергея Никифорова.

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