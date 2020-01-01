Елена Синица Краевой парламент ищет замену Олегу Кивокурцеву в Общественной палате Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба компании «Промобот»

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты Олега Кивокурцева депутаты Заксобрания объявили о начале процедуры замещения вакантного места.

Напомним, директор по развитию ООО «Промобот» Олег Кивокурцев подал заявление о выходе из состава Общественной палаты 11 января.

«Я принял такое решение, поскольку из-за серьёзной нагрузки на основной работе у меня не получается уделять должное внимание организации. Не хотелось подводить представителей палаты, честно говоря, считаю, что приношу ей мало пользы», — пояснил «Новому компаньону» Олег Кивокурцев.

Он отметил, что не исключает возвращения в палату в будущем.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.