Бывший вице-премьер Татьяна Абдуллина подала заявку на праймериз в Заксобрание
Она выдвинула свою кандидатуру по спискам партии «Единая Россия»
Советник губернатора Прикамья, член Общественной палаты Пермского края Татьяна Абдуллина стала участником предварительного голосования «Единой России» по выборам в Законодательное собрание. Об этом сообщает телеграм-канал регионального отделения партии.
Абдуллина подала документы по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Березниковская №15».
Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая на портале госуслуг, выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.
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