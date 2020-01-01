Бывший вице-премьер Татьяна Абдуллина подала заявку на праймериз в Заксобрание Она выдвинула свою кандидатуру по спискам партии «Единая Россия» Поделиться Поделиться Твитнуть

Татьяна Абдуллина

Константин Долгановский

Советник губернатора Прикамья, член Общественной палаты Пермского края Татьяна Абдуллина стала участником предварительного голосования «Единой России» по выборам в Законодательное собрание. Об этом сообщает телеграм-канал регионального отделения партии.

Абдуллина подала документы по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Березниковская №15».

Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая на портале госуслуг, выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.