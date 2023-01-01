Алёна Бронникова Татьяна Абдуллина получила вакантный мандат депутата заксобрания Прикамья Решение краевой избирком принял 9 ноября Поделиться Твитнуть

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Избирательная комиссия Пермского края 9 ноября приняла решение о передаче вакантного мандата депутата регионального парламента IV созыва Татьяне Абдуллиной. Информация появилась в telegram-канале ведомства.

«Принято решение о регистрации Татьяны Абдуллиной в качестве избранного депутата и о вручении ей соответствующего удостоверения. Избирательная комиссия Пермского края приняла решение, учитывая предложение президиума регионального политсовета «Единой России», согласованного Президиумом Генсовета партии», — сообщает пресс-служба краевого избиркома.

Вакансия образовалась после смерти депутата Законодательного собрания региона Александра Житникова. В связи с этим было принято решение о досрочном прекращении его полномочий (региональная группа «Суксунская №19» под номером 1). Зарегистрированные кандидаты этой группы заявили об отказе от освободившегося мандата.

На эту вакансию президиум регионального политсовета фракции «Единой России» предложил кандидатуру бывшего социального зампредседателя правительства Пермского края Татьяны Абдуллиной (региональная группа «Березниковская № 15» под номером 2). Соответствующий документ был направлен в краевую избирательную комиссию.





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