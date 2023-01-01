Максим Артамонов

В Чайковском Алексей Агафонов избран главой муниципалитета

Его основным конкурентом был начальник ЖКХ города Виталий Астафьев

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Алексей Агафонов

Фото: ТГ-канал "На местах"

На заседаниии Чайковской думы депутаты единогласно поддержали кандидатуру первого заместителя главы администрации Чайковского городского округа Алексея Агафонова. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

В должности замглавы Агафонов работает с 2018 года.

Напомним, 20 ноября конкурсная комиссия по выбору главы Чайковского определила двух основных кандидатов. Ими стали первый заместитель главы местной администрации, руководитель аппарата Алексей Агафонов и начальник управления ЖКХ и транспорта Чайковского Виталий Астафьев.

С 2018 года пост руководителя Чайковского ГО занимал Юрий Востриков. В феврале этого года сообщалось, что чиновник может покинуть должность по истечении срока полномочий.

Ранее, 28 ноября, был также переизбран действующий глава Кизела Андрей Родыгин.

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