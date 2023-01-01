Максим Артамонов В Чайковском Алексей Агафонов избран главой муниципалитета Его основным конкурентом был начальник ЖКХ города Виталий Астафьев Поделиться Твитнуть

На заседаниии Чайковской думы депутаты единогласно поддержали кандидатуру первого заместителя главы администрации Чайковского городского округа Алексея Агафонова. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

В должности замглавы Агафонов работает с 2018 года.

Напомним, 20 ноября конкурсная комиссия по выбору главы Чайковского определила двух основных кандидатов. Ими стали первый заместитель главы местной администрации, руководитель аппарата Алексей Агафонов и начальник управления ЖКХ и транспорта Чайковского Виталий Астафьев.

С 2018 года пост руководителя Чайковского ГО занимал Юрий Востриков. В феврале этого года сообщалось, что чиновник может покинуть должность по истечении срока полномочий.

Ранее, 28 ноября, был также переизбран действующий глава Кизела Андрей Родыгин.

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