Алёна Бронникова Кандидаты на должность главы Чайковского округа станут известны 20 ноября Приём заявок стартует 8 октября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Депутаты думы Чайковского городского округа 20 ноября выберут кандидатов на пост главы муниципалитета. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

«Кандидатов на пост главы Чайковского определят 20 ноября. Дату проведения конкурса по отбору кандидатур определили депутаты Чайковской городской думы на сегодняшнем заседании», — указано в публикации канала.

По информации авторов, приём документов от желающих принять участие в конкурсе начнётся 9 октября и продлится до 8 ноября. Также стали известны даты приёма заявок от претендентов на пост главы Оханского городского округа. Документы от участников будут приниматься с 3 октября до 3 ноября.

Вчера депутаты думы Краснокамского округа определили дату проведения конкурса на пост главы муниципалитета на 17 ноября. Документы будут принимать с 2 октября по 1 ноября.

О том, что действующий руководитель Чайковского ГО Юрий Востриков может покинуть должность по истечении срока полномочий, «Новый компаньон» сообщал в феврале 2023 года. Этот пост чиновник занимал с 2018 года.

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