Алёна Бронникова Главу Краснокамского округа определят 17 ноября Заявки на пост можно подать с 2 октября Поделиться Твитнуть

В Краснокамске 17 ноября состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Информация появилась на сайте местной администрации.

Подать заявку на участие могут все желающие, согласно законодательству. Приём документов начинается 2 октября и закончится 1 ноября.

Кандидаты должны будут пройти конкурс-испытание, где предложат собственную программу развития Краснокамского округа, а также индивидуальное собеседование. Критериями оценки, помимо личных профессиональных качеств, станут видение перспектив развития округа, понимание проблем хозяйства и путей их решения.

Конкурсная комиссия определит двух кандидатов открытым голосованием, которые получат большинство голосов. Затем их представят на рассмотрение думе Краснокамского ГО.

Согласно опубликованному решению, в состав комиссии войдут 12 чел., половина из которых определяется губернатором Пермского края, а вторая — думой Краснокамского городского округа. От думы в список вошли председатель Дмитрий Чеплыгин, руководитель аппарата Ирина Лузина и депутаты Дмитрий Бабкин, Богдан Гринчак, Вадим Артёмов и Ринат Разутдинов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о повторном назначении Дмитрия Чеплыгина на должность спикера Краснокамской думы. Директор местного полиграфического комбината возглавил представительный орган второй раз.

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