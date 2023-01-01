Максим Артамонов Дмитрия Чеплыгина переизбрали спикером Краснокамской думы Он возглавил представительный орган власти второй раз Поделиться Твитнуть

На первом заседании думы Краснокамского городского округа, которое состоялось 19 сентября, председателем избран директор Краснокамского полиграфического комбината Дмитрий Чеплыгин. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Кроме того, Чеплыгин делегирован в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Напомним, в ноябре 2021 года Дмитрий Чеплыгин возглавил думу Краснокамска, сменив на этом посту Юрия Трухина, который перешёл на работу в администрацию Мотовилихинского района Перми.

В июне этого года сразу несколько председателей местных дум в Пермском крае досрочно сложили свои полномочия, например в Ильинском, Кочёво и Суксуне.

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