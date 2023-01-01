Максим Артамонов

Дмитрия Чеплыгина переизбрали спикером Краснокамской думы

Он возглавил представительный орган власти второй раз

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Дмитрий Чеплыгин

Фото: ТГ-канал "На местах"

На первом заседании думы Краснокамского городского округа, которое состоялось 19 сентября, председателем избран директор Краснокамского полиграфического комбината Дмитрий Чеплыгин. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Кроме того, Чеплыгин делегирован в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Напомним, в ноябре 2021 года Дмитрий Чеплыгин возглавил думу Краснокамска, сменив на этом посту Юрия Трухина, который перешёл на работу в администрацию Мотовилихинского района Перми.

В июне этого года сразу несколько председателей местных дум в Пермском крае досрочно сложили свои полномочия, например в Ильинском, Кочёво и Суксуне. 

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