Думу Краснокамска возглавил Дмитрий Чеплыгин Прежний спикер Юрий Трухин переходит на работу в администрацию Мотовилихинского района Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Чеплыгин

krasnokamsk.ru

Сегодня, 17 ноября, на внеочередном заседании думы Краснокамского городского округа депутаты приняли отставку спикера Юрия Трухина.

Досрочное прекращение полномочий связано с переходом Трухина на должность первого замглавы Мотовилихинского района Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Новым председателем Краснокамской думы избран депутат и директор Краснокамского полиграфического комбината Дмитрий Чеплыгин. За него проголосовали 14 думцев. Альтернативный кандидат Светлана Рукавишникова набрала один голос.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.