Екатерина Артёмова Действующий глава Кизеловского округа сохранил пост Руководителем муниципалитета вновь избран Андрей Родыгин Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Андрея Родыгина ВКонтакте

Главой Кизеловского городского округа вновь избран действующий руководитель муниципалитета Андрей Родыгин. Как сообщает telegram-канал «На местах», сегодня на пленарном заседании депутаты местной думы единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Напомним, всего на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кизеловского округа заявились четыре кандидата: Андрей Родыгин заместитель главы округа по развитию инфраструктуры и ЖКХ Игорь Пихтовников, спецкорреспондент АНО «Редакция газеты «Боевой путь»» Олег Наумов и самозанятый Даниль Галимов. В финал конкурса прошли Андрей Родыгин и Игорь Пихтовников.

Андрей Родыгин ранее занимал должность мэра Кизела. Когда в 2018 году Кизел и Кизеловский район были объединены в городской округ, был избран главой нового муниципального образования. На тех выборах конкуренцию ему также составлял Игорь Пихтовников, до этого возглавлявший отдел по гражданской защите администрации Кизеловского района.





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