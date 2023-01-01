Максим Артамонов Должность главы Кизела хотят получить четыре кандидата Среди них действующий руководитель городского округа Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Документы для участия в конкурсе на должность главы Кизеловского городского округа подали четыре человека. Среди них специальный корреспондент АНО редакции газеты «Боевой путь» Олег Наумов, действующий глава Кизеловского городского округа Андрей Родыгин, заместитель главы администрации Кизеловского городского округа по развитию инфраструктуры и ЖКХ Игорь Юрьевич и самозанятый Даниль Галимов. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Ожидается, что все четыре кандидата презентуют свои программы на конкурсе-испытании 23 ноября. На следующий день, 24 ноября, депутаты местной думы должны избрать нового главу.

Напомним, в начале этой недели стало известно, что на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснокамска заявки подали три человека: действующий глава муниципалитета Игорь Быкариз, начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков и Андрей Золотарёв, временно безработный. Все претенденты были допущены к участию в конкурсе.

Свои программы развития округа кандидаты представят на заседании местной думы 22 ноября. По итогам заседания депутаты выберут главу территории.

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