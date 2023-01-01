Екатерина Артёмова На пост главы Краснокамска претендуют три кандидата Нового главу округа выберут 22 ноября Поделиться Твитнуть

Григорий Соловьёв

На конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснокамского городского округа заявились три человека: действующий глава муниципалитета Игорь Быкариз, начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков и Андрей Золотарёв, временно безработный. Как сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах», все претенденты допущены к участию в конкурсе.

Далее, 17 ноября конкурсная комиссия определит двух кандидатов. Они представят свои программы развития округа на заседании местной думы, запланированном на 22 ноября. По итогам заседания депутаты выберут главу территории.

Напомним, Игорь Быкариз, ранее возглавлявший Коми-Пермяцкий округ, занимает пост главы Краснокамска с конца 2018 года. В этом году пятилетний срок его полномочий истекает.

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