Максим Артамонов На должность главы Кизела определились два основных кандидата Оба — действующие чиновники муниципалитета, занимающие руководящие посты Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В четверг, 23 ноября, конкурсная комиссия на пост главы Кизеловского округа Пермского края выбрала двух основных кандидатов: действующего главу округа Андрея Родыгина и его заместителя по развитию инфраструктуры и ЖКХ Игоря Пихтовникова. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Планируется, что главу округа выберут на заседании местной думы 28 ноября.

Напомним, в начале ноября документы для участия в конкурсе подали четыре человека: спецкорреспондент АНО Редакция газеты «Боевой путь» Олег Наумов, Андрей Родыгин, Игорь Пихтовиков и самозанятый Даниль Галимов.

Все четыре кандидата презентовали свои программы развития муниципалитета на конкурсе-испытании 23 ноября.

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