Максим Артамонов В Чайковском определились с основными кандидатами на должность главы Руководителя местной администрации выберут в конце ноября Поделиться Твитнуть

Конкурсная комиссия по выбору главы Чайковского определила двух основных кандидатов. Ими стали первый заместитель главы местной администрации, руководитель аппарата Алексей Агафонов и начальник управления ЖКХ и транспорта Чайковского Виталий Астафьев. Об этом сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».

Планируется, что главу округа местные депутаты выберут на заседании Чайковской думы 29 ноября.

Напомним, с 2018 года пост руководителя Чайковского ГО занимал Юрий Востриков. В феврале этого года сообщалось, что чиновник может покинуть должность по истечении срока полномочий.

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