Алёна Бронникова В следующем году в Прикамье отремонтируют шесть железнодорожных вокзалов Работы запланированы в рамках соглашения краевого минтранса и РЖД Поделиться Твитнуть

Здание вокзала ст.Кишерть. Фото kishert.ru

На территории Пермского края в 2024 году запланирована реконструкция малых железнодорожных вокзалов. По информации регионального министерства транспорта, в список вошли шесть объектов.

Работы будут проводиться в рамках соглашения краевых властей и РЖД, заключённого на «Транспортной неделе-2023». Вокзалы отремонтируют в Кишерти, Кордоне, Лысьве, Верещагино, Кыне и Кунгуре.

«Проведена рабочая встреча с руководителем ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым. Получена договорённость о начале строительства в 2024 году инфраструктурных объектов. В целях развития железнодорожного транспорта между правительством Пермского края и АО "ФПК" заключено соглашение о совместной работе по развитию ж/д перевозок дальнего следования», — рассказал глава краевого минтранса Сергей Вешняков на заседании комитета заксобрания по инфраструктуре.

В рамках соглашения в следующем году также приступят к обновлению путевой инфраструктуры на интенсивных маршрутах «Ласточки». Кроме того, начнётся строительство Северного железнодорожного обхода Перми и остановочного пункта «Попова».

Северный железнодорожный обход Перми будет представлять собой однопутную железную дорогу с мостом. Ввод её в эксплуатацию позволит организовать пассажирское движение, а также пропуск грузовых поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС.

Осенью 2021 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на четвёртый этап строительства Северного железнодорожного обхода Перми, а в феврале 2022 года положительное заключение экспертизы получил проект строительства мостового перехода. В июне на возведение нового ж/д моста в Перми совет директоров РЖД согласовал финансирование в размере 1,2 млрд руб.

Возведение пассажирских платформ высокого типа на остановочных пунктах «Пермь I» и «Попова» запланировано в рамках реализации проекта «Пермское наземное метро». В июле федеральное агентство ж/д транспорта утвердило документацию по планировке территории для размещения объекта на ул. Попова.

Позже стало известно, что к 2025 году власти намерены построить пять таких платформ, которые расположены на остановочных пунктах маршрутной сети наземного метро. На эти цели в краевом бюджете запланировано 1,08 млрд руб.

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