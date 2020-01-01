Проект железнодорожного моста в районе КамГЭС прошёл госэкспертизу Длина русловой части перехода составит 1,1 км, судоходного пролёта — 200 м Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на сооружение мостового перехода в рамках пятого этапа строительства Северного железнодорожного обхода Перми. По итогам проведения госэкспертизы выдано положительное заключение.

Мостовой переход в нижнем бьефе КамГЭС будет иметь длину 2860 м и соединит территории Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов Перми. Длина русловой части моста составит около 1138 м с одним судоходным пролётом 200 м. Также будут построены две подходные эстакады: правобережная длиной 730,8 м с пересечением реки Гайвы — притока Камы и ул. Новогайвинской и левобережная длиной 992,5 м с пересечением ул. Соликамской и железнодорожных подъездных путей к промышленным предприятиям.

Генпроектировщик — институт «Уралжелдорпроект» — филиал АО «Росжелдорпроект».

Напомним, проект строительства Северного железнодорожного обхода Перми — один из наиболее масштабных проектов, реализуемых регионом совместно с ОАО «РЖД». Обход будет представлять собой однопутную железную дорогу с железнодорожным мостом, ввод которой в эксплуатацию позволит организовать пассажирское движение, а также пропуск грузовых поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС.

Осенью 2021 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на четвёртый этап строительства Северного железнодорожного обхода Перми. Он включает в себя строительство примыкания железнодорожного пути к станции Лёвшино в районе тяговой подстанции Свердловской железной дороги.

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