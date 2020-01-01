Главгосэкспертиза одобрила проект четвёртого этапа строительства Северного железнодорожного обхода Перми Проектную документацию разработало АО «Росжелдорпроект» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты Главгосэкспертизы России, рассмотрев проектную документацию и результаты инженерных изысканий для строительства примыкания железнодорожного пути к станции Лёвшино в районе тяговой подстанции СвЖД (четвёртый этап строительства Северного железнодорожного обхода Перми), выдали положительное заключение, сообщили в пресс-службе экспертной организации.

Проектной документацией четвёртого этапа работ предусмотрено строительство примыкания трассы железнодорожного пути к перегону Балмошная — Лёвшино на территории Орджоникидзевского и Мотовилихинского муниципальных районов Перми. Протяжённость укладываемых главных и прочих путей составит 1,870 и 0,402 км соответственно.

Согласно проектным решениям, запланировано строительство новой железнодорожной насыпи для формирования подходов к левобережной эстакаде пути обхода, а также устройство съезда между главными путями для организации пропуска поездов с пути на второй главный путь перегона Балмошная — Лёвшино. В месте примыкания устроят три предохранительных тупика. Также в рамках проекта выправят действующие пути на участке в плане и профиле, уложат необходимые трубы, в том числе под ул. Соликамской, а в связи со значительным изменением путевого развития горловины станции Лёвшино переустроят и проложат по новым трассам инженерные коммуникации.

Проектировщик — АО «Росжелдорпроект». Застройщик — ОАО «Российские железные дороги».

Проект строительства Северного железнодорожного обхода Перми — один из наиболее масштабных проектов, реализуемых регионом совместно с ОАО «РЖД». Обход представляет собой однопутную железную дорогу с железнодорожным мостом, ввод которой в эксплуатацию позволит организовать пассажирское движение, а также пропуск грузовых поездов углеуральского и чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС.

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