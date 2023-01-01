Совет директоров РЖД согласовал выделение 1,2 млрд рублей на новый мост в Перми Поделиться Твитнуть

фото: Google Maps

РЖД приступают к активной фазе реализации проекта Северного железнодорожного обхода Перми, включая новый железнодорожный мост через Каму в районе КамГЭС. Совет директоров Российских железных дорог согласовал выделение первых 1,2 млрд руб. на этот объект.

Как выяснил «Коммерсантъ-Прикамье», предполагается, что средства пойдут на подготовительные работы к строительству моста, а именно на выкуп земельных участков, расчистку территории для подходов и пр.

Новый мост станет, скорее всего, пятым этапом проекта по строительству Северного железнодорожного обхода Перми.

Сам проект возник в 2017 году в связи с увеличением объемов производства на предприятиях Березниковско-Соликамского промышленного узла, для которых пропускная способность действующего железнодорожного перехода по плотине КамГЭС стала недостаточной.

Новый мост планируется строить в нижнем бьефе ГЭС. На правобережье он будет подходить к Каме в районе р. Гайва недалеко от микрорайона Камская поляна, а на правом в промзоне в районе ул. Соликамская.

Протяжённость всего железнодорожного обхода — около 5 км, включая километровый мостовой переход через Каму.

Стоимость строительства нового железнодорожного моста в Перми оценивается в 30–35 млрд. руб.

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