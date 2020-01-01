Мария Сыропятова Стоимость строительства железнодорожного моста через Каму «увеличилась» на 10 млрд руб. Вместо 25 млрд руб. его возведение рядом с ГЭС теперь оценивается в 35 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Камская ГЭС

Администратор

newsko.ru

Стоимость строительства нового железнодорожного моста в Перми через Каму оценивается в 30–35 млрд. руб. Об этом 2 марта в рамках заседания круглого стола «Промышленная политика: основные тренды и перспективы развития» рассказал начальник СвЖД Иван Колесников.

В апреле 2019 года заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров отмечал, что приоритетным вариантом выбрано место недалеко от ГЭС ближе к центру города:

«Мы рассматривали пять вариантов строительства железнодорожного створа. Первоначальный вариант, который относился к Пальникам, оказался не оптимальным по некоторым показателям, в том числе финансовым, по нему мы вышли бы за параметры финансирования проекта. Принято решение, что он будет ниже течения Камы в районе существующего мостового перехода КамГЭС».

Этот вариант был выгоден и с финансовой точки зрения, так как если три года назад назывались суммы в районе 45 млрд руб. (вариант с Пальниками), то два года назад проект оценивался уже в 25 млрд руб.

Предположительно, мост будет располагаться на правобережной стороне Камы в районе р. Гайва недалеко от микрорайона Камская поляна и левом берегу замыкаться в промзоне в районе ул. Соликамская.

То есть мостовые пути будут присоединены к существующим линиям на перегоне Кабельная — Лёвшино (с устройством путевого поста на правом берегу р. Камы) и на перегоне Балмошная — Лёвшино (с устройством путевого поста — на левом).

Протяжённость всего железнодорожного обхода — около 5 км, с мостовым переходом 1 км через р. Каму.

Такой вариант дешевле хотя бы из-за того, что ширина Камы здесь значительно меньше, чем при варианте Пальников.

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