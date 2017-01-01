Новый железнодорожный мост через Каму может появится в районе КамГЭС

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В качестве рабочего варианта рассматривается проект строительства железнодорожного моста через Каму в рамках северо-западного обхода Перми ниже КамГЭС. Об этом сегодня заявил замгендиректора РЖД Андрей Макаров.

Стоимость объекта, по предварительным расчетам, составляет около 25 млрд руб. Построить объект планируется к 2023 году.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, это в два раза дешевле строительства моста по предыдущему варианту, в районе Пальников.