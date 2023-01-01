Алёна Бронникова
В Перми к 2026 году построят пять высоких платформ по маршруту наземного метро
На эти цели в бюджете заложено 1,08 млрд рублей
На строительство пяти пассажирских платформ высокого типа, которые расположены на остановочных пунктах маршрутной сети «Пермское наземное метро» планируется направить 1,08 млрд руб. Информация опубликована в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024-2026 годы.
Работы будут проводиться на паритетных условиях с ОАО «РЖД». Новые платформы появятся на остановках ул. Попова, ст. Пермь-I, Лёвшино, Молодёжная, Железнодорожная. Из краевой казны на это в 2024 году будет выделено 405,4 млн, а в 2026 — 675 млн руб. Отмечается, что объём расходов определён исходя из предварительной сметной стоимости строительства.
В рамках реализации проекта «Пермское наземное метро» строительство пассажирских платформ высокого типа планировалось начать в 2022 году с сооружения остановочных пунктов «Пермь-I» и «Ул. Попова». Сообщалось, что параметры платформ составят 140 м в длину и 6 м в ширину, объекты будут снабжены лифтами и павильонами для пассажиров. Половину расходов затратит РЖД, половину — краевой бюджет. В прошлом году было запущено движение «Ласточек» по центральному кольцу наземного метро.
Проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов поступил на рассмотрение краевого парламента 29 сентября. Документ внесли в повестку октябрьского пленарного заседания Законодательного собрания Прикамья.
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