Алёна Бронникова В Перми к 2026 году построят пять высоких платформ по маршруту наземного метро На эти цели в бюджете заложено 1,08 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На строительство пяти пассажирских платформ высокого типа, которые расположены на остановочных пунктах маршрутной сети «Пермское наземное метро» планируется направить 1,08 млрд руб. Информация опубликована в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024-2026 годы.

Работы будут проводиться на паритетных условиях с ОАО «РЖД». Новые платформы появятся на остановках ул. Попова, ст. Пермь-I, Лёвшино, Молодёжная, Железнодорожная. Из краевой казны на это в 2024 году будет выделено 405,4 млн, а в 2026 — 675 млн руб. Отмечается, что объём расходов определён исходя из предварительной сметной стоимости строительства.

В рамках реализации проекта «Пермское наземное метро» строительство пассажирских платформ высокого типа планировалось начать в 2022 году с сооружения остановочных пунктов «Пермь-I» и «Ул. Попова». Сообщалось, что параметры платформ составят 140 м в длину и 6 м в ширину, объекты будут снабжены лифтами и павильонами для пассажиров. Половину расходов затратит РЖД, половину — краевой бюджет. В прошлом году было запущено движение «Ласточек» по центральному кольцу наземного метро.

Проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов поступил на рассмотрение краевого парламента 29 сентября. Документ внесли в повестку октябрьского пленарного заседания Законодательного собрания Прикамья.





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