Алёна Бронникова В парламент Пермского края поступил проект бюджета на 2024-2026 годы Депутаты рассмотрят документ в октябре Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В парламент поступил проект закона о бюджете Пермского края на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов. Документ внесён губернатором региона в повестку заседания Законодательного собрания, которое состоится 26 октября.

Ранее законопроект был представлен краевому правительству на заседании 27 сентября. С докладом выступила министр финансов Екатерина Тхор. Она отметила, что бюджет на планируемый период останется устойчивым и сбалансированным. Размер дефицита и государственного долга сохранится на безопасном уровне, и не превысит предельный размер Бюджетного кодекса.

Так, доходы в краевую казну в 2024 году составят 207,4 млрд руб. с последующим увеличением в 2025-м до 213,8 млрд, в 2026-м — до 211,5 млрд. Расходы в следующем году запланированы в размере 230,7 млрд, в связи с этим дефицит сложится в размере 23,3 млрд руб. В соответствии с прогнозируемыми цифрами, в 2025 году расходная часть составит 230,3 млрд, а в 2026-м — 222,4 млрд руб. При этом дефицит бюджета также будет снижаться в 2025 и 2026 годах.

Наибольший объём финансирования будет направлен на социальные сферы: здравоохранение, образование и соцподдержку. Кроме того, большой объём средств запланирован на реализацию адресной инвестиционной программы и в дорожный фонд.

Публичные слушания состоятся 17 октября. В октябре депутаты краевого парламента примут законопроект в первом чтении. В окончательной редакции его планируется принять 30 ноября.





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