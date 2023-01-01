Алёна Бронникова Дефицит бюджета Пермского края в 2024 году составит 23 млрд рублей В планах к 2026 году сократить его до 10,9 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Минфин Пермского края подготовил проект регионального бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов. Согласно представленному на заседании правительства 27 сентября докладу главы ведомства Екатерины Тхор, в следующем году дефицит бюджета составит 23,3 млрд руб.

«Проект бюджета Пермского края на 2024-2026 годы рассчитан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Пермского края. Все параметры бюджета соответствуют требованиям, установленным бюджетным законодательством. В течение всего рассматриваемого периода бюджет будет дефицитным», — рассказала министр.

По проекту, в 2024 году предлагаемый дефицит бюджета составит 12% от объёмов налоговых и неналоговых доходов. Затем планируется сокращение показателей — в 2025 году дефицит бюджета составит 16,5 млрд руб. (7,7%), в 2026-м — 10,9 млрд руб. (5,5%). При этом ранее на плановый период 2024 года дефицит был установлен в размере 25,9 млрд руб., а на 2025-й — 19,2 млрд руб. В качестве источников погашения дефицита предусмотрены заёмные средства.

Доходы краевой казны в 2024 году прогнозируются в размере 207,4 млрд руб. с увеличением их в 2025-м до 213,8 млрд руб., а в 2026-м — до 211,5 млрд руб. Как отметила Екатерина Тхор, наибольший удельный вес в общем объёме имеют собственные доходы — около 80%, в проекте они предусмотрены с ежегодным ростом. Большим весом обладают налоги на прибыль и доходы физических лиц.

При планировании расходной части бюджета за основу был принят утверждённый бюджет на 2024-2025 годы. Регион будет продолжать реализовывать все 14 действительных госпрограмм, доля расходов на них составит 96%. Наибольший объём будет направлен на реализацию социальных программ — 70%. Согласно проекту, в 2024 году сумма расходов составит 230,7 млрд руб., в 2025-м — 230,3 млрд руб., а в 2026-м — 222,4 млрд руб.

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