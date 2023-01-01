Алёна Бронникова В Прикамье 70% расходов бюджета направят на выполнение социальных обязательств Проект закона о бюджете на 2024-2026 годы примут 30 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законопроект о бюджете Пермского края на 2024-2026 годы сохраняет социальную направленность. Большую часть запланированных расходов в размере 70% от общего объёма планируется выделить на выполнение социальных обязательств. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин на заседании правительства 27 сентября.

Он отметил, что приоритетными направлениями остаются здравоохранение и образование. В частности, документ в полном объёме предусматривает выделение денежных средств на заработные платы бюджетников, индексацию мер социальной поддержки, питание и медикаменты на прогнозируемый уровень инфляции.

Министр финансов Пермского края Екатерина Тхор выступила с докладом о проекте закона, в котором остановилась на основных параметрах бюджета. Так, доходы в краевую казну в 2024 году составят 207,4 млрд руб. с последующим увеличением в 2025 до 213,8 млрд, в 2026 — до 211,5 млрд. Расходы в следующем году запланированы в размере 230,7 млрд, связи с этим, дефицит сложится в размере 23,3 млрд руб. В соответствии с прогнозируемыми цифрами, в 2025 году расходная часть составит 230,3 млрд, а в 2026-м — 222,4 млрд руб. При этом дефицит бюджета также будет снижаться в 2025 и 2026 годах.

В расходной части на ближайшую трёхлетку учитываются средства на увеличение фонда оплаты труда (ФОТ) работников бюджетной сферы, определённых «майскими указами» президента России. Размер денежных средств рассчитан в соответствии с темпами роста среднемесячного трудового дохода. Индексация расходов на питание и медикаменты на, меры социальной поддержки составит 4,9%. Кроме того, с 1 октября 2024 года в этом же размере будет проиндексирован ФОТ прочего персонала и госслужащих, на которых действие указов не распространяется.

В Пермском крае реализуется адресная инвестиционная программа для повышения качества и доступности оказания медицинских и образовательных услуг, увеличения привлекательности региона и туристического потока, а также для развития спортивной и дорожной инфраструктуры. На её исполнение предусмотрено 37,1 млрд, из них 15 млрд руб. будет выделено в 2024 году. На ближайшие три года запланировано финансирование 77 объектов капитального строительства, 62 будут введены в течение планируемого периода. В том числе, такие социально значимые объекты как онкодиспансер, девять поликлиник, студенческий кампус, многофункциональная спортивная арена и другие.

На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено более 77,6 млрд. Программа включает в себя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог и повышение безопасности дорожных условий. За счёт бюджетных средств планируется завершить работы по переходу ул. Строителей — пл. Гайдара, переходу ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная, ул. Крисанова и ул. Карпинского.

Екатерина Тхор отметила, что остаётся устойчивым и сбалансированным на планируемый период. Размер дефицита и государственного долга сохранится на безопасном уровне, соответствующем нормам Бюджетного кодекса.

По итогам заседания проект о бюджете был одобрен для внесения в парламент Прикамья. Глава региона поручил членам краевого правительства обеспечить его сопровождение на публичных слушаниях, в рамках работы комитетов и пленарного заседания.

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