Олеся Максименко В Перми запущено движение по центральному кольцу наземного метро До 3 мая включительно проезд по основному маршруту будет бесплатным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 30 апреля, в Перми состоялся первый рейс электропоезда по центральному кольцу наземного метро.

Пятисекционная «Ласточка» стартовала со станции Пермь-II в 09:01 через остановки Пермь-Сортировочная, Левшино, КамГЭС, Молодежная, Кислотный, Балмошная, Юбилейная, Язовая, Мотовилиха, Славянова, Пермь-I. Время в пути составило 80 минут.

Одними из первых пассажиров нового рейса стали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

«Сегодня мы открываем в агломерации обновленную маршрутную сеть электротранспорта — Пермское наземное метро. Кольцевой маршрут станет основой для четырёх радиальных маршрутов. Нам предстоит сделать ещё многое, но мы в хорошем темпе движемся в нужном направлении», — сообщил глава региона.

По словам Дмитрия Махонина, центральное кольцо будет востребованным, в перспективе — у тех, кто будет жить и работать в микрорайоне Камская долина, где планируется создание медицинского кластера, межвузовского студенческого кампуса со всей инфраструктурой.

Центральное кольцо станет основой для четырёх радиальных веток: «Камская» (Оверята — Ферма), «Сылвенская» (Ферма — Лёвшино), «Егошихинская» (Пермь-II — Голованово) и «Чусовская» (Краснокамск — Голованово).

Количество рейсов увеличится с 84 до 108, более половины (55) будут выполнять «Ласточки».

Иван Колесников отметил, что сеть маршрутов пермского наземного метро учитывает планы по развитию Перми и агломерации.

«До недавнего прошлого электропоезда, которые двигались по Верещагинскому, Кунгурскому и Чусовскому направлениям, завершали свое движение в Перми. Реализуя проект, мы продлили эти направления, и, благодаря созданию кольцевого движения, сформировали сеть диаметральных железнодорожных веток, схожую с той, что реализована в Москве. Теперь любой пассажир, сев на электропоезд на станции Чайковская или Григорьевская, может доехать не просто до Перми, а до станции Ферма или даже Кунгура — практически через весь регион. Более того, по примеру метро мы соединили между собой все железнодорожные направления в регионе, и пассажиры могут пересесть с одной «ветки» на другую на станциях Пермь-II, Пермь-Сортировочная, Лёвшино», — объяснил начальник СвЖД.

Ежедневно в Перми будет осуществляться по три рейса в каждую сторону. В направлении Пермь-II — Лёвшино — Пермь-Сортировочная — Пермь-II отправление поездов запланировано на 06:27, 15:11 и 20:58 по местному времени. В обратном направлении — в 09:01, 16:47 и 18:10.

Добавим, до 3 мая включительно проезд по основному маршруту будет бесплатным. С 4 мая стоимость билета составит 32 руб.

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