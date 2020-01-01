В 2022 году на участке Пермь II — Пермь I начнётся строительство высоких железнодорожных платформ Цена проекта 586 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках реализации проекта «Пермское наземное метро» в 2022 году в Перми предполагается начать строительство пассажирских платформ высокого типа. Об этом сообщается в законопроекте об изменениях в краевой бюджет на 2021–2023 годы, внесённом в Законодательное собрание.

Начать предполагается с сооружения остановочных пунктов «Пермь I» и «Ул. Попова».

Согласно финансово-экономическому обоснованию высокие посадочные платформы будут 140 м в длину и 6 м в ширину, снабжены лифтами и павильонами для пассажиров.

Предварительная стоимость работ — 586 млн руб. Половину расходов возьмёт на себя РЖД, половину — краевой бюджет. При этом в 2022 году из казны предлагается выделить 93 млн руб., а в 2023-м — 200 млн руб.

Эти средства предлагается «снять» с расходов, запланированных на строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I в 2022 году.

Напомним, железнодорожное сообщение между станциями Пермь II и Пермь I было прекращено в январе 2020 года. Предполагалось вместо поездов пустить по участку скоростной трамвай. Позднее власти решили сделать перегон между железнодорожными станциями частью нового проекта «Пермское наземное метро».

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