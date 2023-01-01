Утверждена документация по планировке железнодорожной платформы на улице Попова в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта утверждена документация по планировке территории для размещения объекта «Строительство высокой платформы на о.п. Попова» в Перми. Документ, подписанный ещё в конце июля, опубликован на сайте мэрии.

Документация предусматривает расширение междупутья и переустройство железнодорожных путей, контактной сети на участке в районе пересечения железной дороги с ул. Попова, сооружение нового остановочного пункта, включающего высокую островную пассажирскую платформу длиной около 200 м с навесом и блоком технологических помещений, скамейками, лестнично-лифтовым спуском, системами видеонаблюдения, аудиооповещения и пр.

Весь пакет документов по планировке передан пермской мэрии.

Напомним, в рамках реализации проекта «Пермское наземное метро» в Перми ещё в 2022 году предполагали начать строительство пассажирских платформ высокого типа на остановочных пунктах «Пермь I» и «Ул. Попова». Предварительная стоимость работ оценивалась в 586 млн руб. При этом половину расходов должны были взять на себя РЖД, половину — краевой бюджет.

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