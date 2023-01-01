Концессию на строительство третьего моста через Каму планируют заключить в 2024 году Проект попал в утверждённый правительством перечень объектов ГЧП Поделиться Твитнуть

Фото: презентация проекта третьего моста через Каму

В Прикамье утвердили перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений или соглашений о государственно-частном партнёрстве в 2024 году. Решение принято на заседании краевого правительства, сообщили в региональном минэкономразвития.

В этот перечень вошёл мостовой переход через Каму с подходами, две автомобильные дороги: «Северный обход г. Перми» и Кунья—Губаха в Добрянском и Губахинском округах Пермского края, котельная для общежития ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж» (Губаха). Отмечается, что список носит информационный характер: отсутствие в нём объекта не является препятствием для заключения в отношении него концессионного соглашения.

В ведомстве напомнили, что всего в Пермском крае на 1 октября 2023 года реализуется 115 проектов ГЧП с общим объёмом инвестиций — порядка 156,3 млрд руб., из них порядка 99,3 млрд руб. — частные инвестиции.

О том, что власти Пермского края планируют строить третий мост через Каму в формате ГЧП, «Новый компаньон» писал в октябре. Об этом, в частности, говорилось в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на 2024-2026 годы.

Ранее в минтрансе сообщали, что новый мост должен быть готов к сдаче в 2027 году. Реализация проекта разбита на шесть этапов. Стоимость возведения мостового перехода оценивалась в более 45 млрд руб. Мост будет соединять улицы Окулова и Борцов Революции на левом и правом берегах Камы соответственно.

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