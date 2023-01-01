Алёна Бронникова Суд предоставил отсрочку заводу Дзержинского в Перми по уплате долга в 368,7 млн рублей Причиной стало выполнение предприятием гособоронзаказа в период СВО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края предоставил отсрочку ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД) по уплате долга Федеральной налоговой службе в размере 368,7 млн руб. Соответствующее определение от 15 ноября опубликовано в картотеке суда.

В августе 2021 года краевая межрайонная ИФНС № 21 обратилась в суд с заявлением к ЗиДу о взыскании задолженности по земельному налогу, НДФЛ, ЕСН, налогу на имущество и т.д. в общей сумме 563,8 млн руб. В марте 2022 года арбитраж удовлетворил требования. Однако должник попросил предоставить отсрочку исполнения решения в связи с невозможностью единовременного погашения задолженности без ущерба для деятельности.

Как отмечается в документе, по закону суд вправе предоставить рассрочку исполнения судебного акта на основании доводов должника. Кроме того, с 2005 года в отношении предприятия была начата процедура банкротства, 19 апреля 2010 года завод был признан несостоятельным, открыто конкурсное производство. Общая задолженность завода перед налоговой составила более 1 млрд руб. Имущество завода было выставлено на торги за 4 млрд руб.

Суд пришёл к выводу, что, с учётом объективных обстоятельств, у завода действительно отсутствует возможность единовременной выплаты всей требуемой суммы.

«Принудительное взыскание денежных средств при отсутствии финансовой возможности их уплаты в настоящее время, то есть в период специальной военной операции на территории Украины, повлечёт невыполнение (несвоевременное выполнение) мероприятий в рамках государственного оборонного заказа, что негативно может сказаться на обороноспособности РФ», — сообщается в документе.

Ввиду этого суд постановил предоставить отсрочку об уплате недоимки в размере 368,7 млн руб. до 1 марта 2024 года. По мнению арбитража, это не нарушит права налогового органа. Определение может быть обжаловано в течение месяца.

В прошлом году в связи с возросшим оборонзаказом ЗиД перешёл на трёхсменный режим работы. Предприятие объявило о дополнительном наборе сотрудников. В начале этого года стало известно, что на работу могут быть приняты ещё 200 сотрудников. Штат рабочих приблизится к 1 тыс. чел. Завод занимается изготовлением комплектующих для ракет.





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