Имущество завода им. Дзержинского в Перми выставлено на торги за 4 млрд руб. Закрытый конкурс пройдёт 12 октября Поделиться Твитнуть

Объявлены закрытые торги по продаже имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» в Перми. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Имущество реализуется единым лотом, начальная цена — 4,024 млрд руб.

Поясняется, что участниками торгов могут являться только юридические лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут иметь в собственности имущество, предназначенное для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по гособоронзаказу и мобилизационному заданию, имеющие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну; на разработку и производство боеприпасов и их составных частей; на производство вооружения и военной техники.

Обязательное условие продажи — сохранение покупателем целевого назначения имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения должника.

Приём заявок осуществляется с 5 сентября по 11 октября. Первые торги пройдут в 9 час. московского времени 12 октября 2022 года. Величина повышения цены на торгах составляет 5% от начальной цены продажи.

Напомним, в 2010 году суд признал машиностроительный завод им. Дзержинского банкротом. Тогда же в отношении организации было открыто конкурсное производство и впервые начата процедура ликвидации юрлица. По данным на прошлый год, общая сумма долга ЗиДа составляет примерно 785 млн руб.

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