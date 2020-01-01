Мария Сыропятова
Налоговики взыскали с завода им. Дзержинского 0,5 млрд рублей
Общая задолженность предприятия перед ФНС составляет более 1 млрд рублей
ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» должно выплатить Федеральной налоговой службе 563,8 млн руб. Об этом решении Арбитражного суда Пермского края сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Речь идёт о взыскании задолженности по земельному налогу, НДФЛ, ЕСН, налогу на имущество и т. д.
Общая задолженность завода перед налоговой составляет более 1 млрд руб.
Напомним, что рыночная стоимость имущества завода им. Дзержинского оценена в 4 млрд руб.
Банкротство завода было начато в 2005 году.
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