Мария Сыропятова Налоговики взыскали с завода им. Дзержинского 0,5 млрд рублей Общая задолженность предприятия перед ФНС составляет более 1 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Завод им. Дзержинского

Константин Долгановский

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» должно выплатить Федеральной налоговой службе 563,8 млн руб. Об этом решении Арбитражного суда Пермского края сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Речь идёт о взыскании задолженности по земельному налогу, НДФЛ, ЕСН, налогу на имущество и т. д.

Общая задолженность завода перед налоговой составляет более 1 млрд руб.

Напомним, что рыночная стоимость имущества завода им. Дзержинского оценена в 4 млрд руб.

Банкротство завода было начато в 2005 году.

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