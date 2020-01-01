Мария Сыропятова Имущество завода им. Дзержинского оценили в 4 млрд рублей Предыдущие попытки продать имущественный комплекс ЗиД окончились неудачей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рыночная стоимость имущественного комплекса завода им. Дзержинского составляет 4 млрд 046 млн руб. без НДС. Это данные из отчёта об оценке, опубликованного на ЕФРСБ. Оценка была произведена по состоянию на 31 июля 2021 года.

Напомним, что банкротство завода было начато в 2005 году.

Частично имущество ЗиД уже пытались продать: промплощадки №1 и 2 были выставлен на торги, но покупателей на них не нашлось.

Решение о продаже промплощадки №3 комитет кредиторов обанкротившегося предприятия принял в 2008 году. В апреле 2021 года сделка была признана недействительной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.