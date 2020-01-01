Суд признал сделку по продаже промплощадки №3 завода Дзержинского недействительной И взыскал в пользу ФГУП 82,4 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой арбитражный признал сделку по продаже промплощадки №3 ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» недействительной. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Суд также определ взыскать с семи физических и юридических лиц в пользу предприятия 82,4 млн руб. В такую сумму оценён ущерб, причинённый в результате продажи актива. Возместить ущерб должны бывший исполнительный директор ЗиДа Денис Бронников, экс-председатель комитета кредиторов Артур Васильев, бизнесмен Владислав Шинкевич, бывший конкурсный управляющий предприятия Евгений Лысов, а также компания, проводившая торги.

Решение о продаже объекта комитет кредиторов обанкротившегося предприятия принял в 2008 году. Признать недействительной сделку потребовал бывший управляющий ЗиДа Александр Иванов.





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