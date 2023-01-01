Алёна Бронникова Комиссия по ПЗЗ одобрила проект застройки Красных казарм Застройщик планирует возвести на этом участке жилые дома и поликлинику Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа (ПЗЗ) на заседании 16 ноября одобрила заявление ООО «СЗ «Петрокоминвест» и соучредителя структуры СГ «Развитие» Александра Равцова об изменении территориальной зоны в м/р Красные казармы для строительства нового жилого комплекса и поликлиники на 100 посещений в день. Об этом сообщили в минимущества Прикамья.

Речь идёт о четырёх участках, два из которых (ул. Чернышевского, 21 и 21б) принадлежат девелоперу «Мегаполис», ещё один, где раньше размещался завод «Арсенал 59», арендован Александром Равцовым. Общая площадь составляет 49,5 га.

С заявлением об установлении зоны смешанной и общественно-деловой застройки (Ц-СМ) застройщики обратились к комиссии по ПЗЗ в июле. Затем проект прошёл публичные слушания. На данном участке предлагается также установить границы зоны комплексного развития территории (КРТ).

Проект по КРТ отправлен на рассмотрение региональному правительству.

Напомним, в ноябре прошлого года соучредителю СГ «Развитие» Александру Равцову была передана в аренду территория бывшего завода по ремонту артиллерии «Арсенал 39». Участок находится в собственности РФ, его зонирование не запрещает жилищное строительство. Компания «Мегаполис», в структуру которой входит ООО «СЗ «Петрокоминвест», в 2021 году выкупила у «Сатурн-Р» участок под застройку в районе Красных казарм.

Затем на территории снесли исторические дома из красного кирпича по ул. Чернышевского, 21 и 21б. Демонтаж зданий вызвал общественный резонанс, однако в краевой инспекции по охране памятников сообщили, что эти здания не являются объектами культурного наследия и не входят в состав объекта культурного наследия регионального значения — ансамбль «Красные казармы».

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