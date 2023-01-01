Максим Артамонов В краевой инспекции по охране памятников прокомментировали снос зданий Красных Казарм В ведомстве пришли к выводу, что они типовые и «наименее выразительны в архитектурном оформлении» Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края «Новому компаньону» прокомментировали ситуацию вокруг сноса краснокирпичных зданий (ул. Чернышевского, 21 и 21б), расположенных на территории бывшего военного городка Красные Казармы.

Специалисты инспекции выехали на место и зафиксировали «проведение работ по демонтажу» крыши одного двухэтажного кирпичного здания и снос другого.

В ведомстве отметили, что эти здания не являются объектами культурного наследия и не входят в состав объекта культурного наследия регионального значения — ансамбль «Красные Казармы».

«В ходе проведённых исследований привлечённые специалисты пришли к выводу: здание построено по типовому проекту, является наименее выразительным в архитектурном оформлении среди зданий комплекса Красных Казарм, а также выходит за рамки линейности ансамбля, в связи с чем не рекомендовано к включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — рассказали «Новому компаньону» в инспекции.

На сегодняшний день в состав ансамбля «Красные Казармы» входят восемь зданий — по ул. Красные казармы, 6, 7, 8, 9, 10 и по ул. Чернышевского, 41, 41а и 41б.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что компания «Мегаполис», которая выкупила участок под застройку в районе Красных Казарм, организовала снос домов по ул. Чернышевского, 21 и 21б. О том, как оценили снос исторических зданий пермские краеведы и архитекторы-реставраторы, читайте в нашем материале.

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