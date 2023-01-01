Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Максим Артамонов Недоразумение, обернувшееся утратой В Перми снесены два исторических здания из архитектурного комплекса «Красные казармы» Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Новость о сносе краснокирпичных зданий, расположенных по адресам ул. Чернышевского, 21 и 21б, стала в Перми самой резонансной за последние несколько недель. «Этого не может быть», «Это преступление» — так реагировали на известие краеведы, историки и даже сотрудники Краевого центра охраны памятников. Тем не менее, строительная компания «Мегаполис», осуществившая снос, не нарушила никаких законов и градостроительных регламентов. Что же произошло?

Краеведы, к которым «Новый компаньон» обращался за комментариями, немедленно начинали забрасывать редакцию ссылками на публикации и фотографиями, из которых становится понятно, чем важен и уникален этот единственный сохранившийся исторический градостроительный ансамбль Перми. Вовсе не тем, что однажды его посетила Надежда Константиновна Крупская — именно это обстоятельство стало причиной присвоения комплексу статуса памятника ещё в советские времена, а множеством других обстоятельств…

Милана Фёдорова, краевед, экскурсовод:

— Утрата любого исторического здания, а тем более комплекса зданий — это большая ошибка городских властей. Ещё 10-12 лет назад в моём цикле пешеходных экскурсий «Коллекция прогулок по Перми» было две экскурсии под общим заголовком «Пока не поздно»: это была прогулка по Красным казармам и по архитектурному комплексу приюта для душевнобольных на ул. Революции, 56 — там были потрясающие корпуса, красивая архитектура, вписанная в ландшафт. Сейчас там всё зачищено заподлицо, да и про Красные казармы можно сказать: «Сейчас уже поздно»…

Красные казармы интересны уже самим фактом своего существования. Это типовой, образцовый объект начала ХХ века, редкий образец комплексной застройки под определённые нужды. Всё этим нуждам соответствовало: казармы для солдат, дома для офицерского состава, склады, конюшни… В офицерских домах парадный — для офицеров и чёрный — для денщиков — входы, и в них разные лестницы. Всё это можно было посмотреть.

В этом проявлялась забота государства о своей армии: цепочка военных городков строилась по всей России от центра по направлению к Сибири, чтобы расквартированные военные не где-то на постое — в комнатах, в углах — располагались, а в специальных, максимально благоустроенных по тем временам зданиях. Это была большая государственная акция по улучшению бытовых условий солдат и офицеров.

Во всех таких городках строились здания из красного кирпича, отсюда и название — «Красные казармы», никакого политического смысла в нём нет. До наших дней полностью сохранился такой комплекс в Троицко-Савске — это небезызвестная Кяхта, где наши купцы чай закупали.

Максим Артамонов

До недавнего времени комплекс в Перми тоже был практически нетронутым. Министерство обороны использовало эти здания ещё 15-20 лет назад, часть зданий используется по назначению и сегодня — в них живут офицерские семьи, располагается военная прокуратура. Однако, как считает историк Дмитрий Лобанов, целостность и ценность Красных казарм была нарушена уже в момент строительства «Альпийской горки» — жилого комплекса компании «Камская долина»:

— Грустно. Жалко. Хороший комплекс был. Таких было много в России, но уникальность наших Красных казарм была в том, что комплекс сохранился практически полностью, со всеми хозяйственными постройками. Целостность была утрачена, когда построили «Альпийскую горку» — там снесли склады, которые с инженерной точки зрения были самыми интересными постройками Красных казарм — так называемые «сараи Брюса», сочетание деревянного и каменного строительства. Тогда комплекс и потерял уникальность. Это утеря части города, городской истории. Жаль, что руководители «Мегаполиса» не понимают этого, Ну, видимо, вопрос воспитания, образования…

Когда журналисты «Нового компаньона» попытались взять комментарий у руководства «Мегаполиса», при словах «Красные казармы» в строительной компании просто бросили трубку, поэтому мы можем лишь процитировать портал 59.ru. которому руководитель компании Михаил Крепак дал комментарий, возмутивший краеведческую общественность:

— Мы действительно планово сносим эти объекты. Важно понимать, что это пустые, аварийно опасные объекты, которые создают маргинальную среду. То есть там селятся люди без определённого места жительства. Поэтому мы приняли решение эти объекты снести.

По словам Крепака, «Мегаполис» не рассматривал возможность использования старинных домов для организации бизнеса, потому что они не соответствуют современным нормативам и приспособить их невозможно. Также собеседник рассказал, что кирпич, из которого построены дома, находится в плохом состоянии и начал бы сыпаться при попытке ремонта.

Максим Артамонов

Краеведы уверены, что слова руководителя «Мегаполиса» не совсем соответствуют действительности.

Владимир Гладышев, журналист, краевед:

— По историческим источникам известно, что культура и качество кирпичной кладки в начале ХХ века находились на высоком уровне. На наших снимках видно, что кирпич после разрушения зданий Красных казарм (других корпусов, снесённых два года назад) жители окружающих новостроек старательно сохраняли, чтобы использовать для своих нужд.

По тем же надуманным причинам в прошлом году было снесено здание типографии Каменского, стоявшее на углу улиц Ленина и Островского. Напомним еще факт: в середине 1980-х годов дом Грибушиных на ул. Ленина, 13, знаменитый «дом с фигурами» хотели снести по причине «крайней изношенности», и, если бы не возмущение общественности, не досчиталась бы Пермь ещё одного объекта культурного наследия.

Тем не менее, формально «Мегаполис» не нарушил никаких градостроительных регламентов и тем более законов. Снесённые здания не были официально признаны объектами культурного наследия. По словам Александра Жуковского, бывшего директора Государственной инспекции по охране культурного наследия Пермского края, в 2020 году было предпринято масштабное и очень тщательное исследование комплекса Красных казарм, чтобы придать статус памятника не только комплексу в целом, но и отдельным объектам. Согласно приказу № Пр55-01-06-70 от 24.02.2021 «О внесении изменений в приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 14.09.2020 № Пр55-О 1-06-118 «Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения ансамбля «Красные казармы, которые посещали в разные годы Кирсанова К.И. и Крупская Н.К.», этот статус получили всего восемь зданий — по ул. Красные казармы, 6, 7, 8, 9, 10 и по ул. Чернышевского, 41, 41а и 41б.

Почему же несчастные дома по ул. Чернышевского, 21 и и 21б не были внесены в список? По словам Жуковского, они даже не обследовались, а краеведы утверждают, что по своим качествам — архитектурным, инженерным, функциональным, а также по состоянию на момент сноса они ничуть не уступали тем, что получили охранный статус; даже Михаил Крепак в своих комментариях признаёт, что эти два объекта не были признаны аварийными.

Разгадку знает Дмитрий Лобанов:

— Я видел своими глазами проект — давнишний, бог знает когда утверждённый, по которому как раз через них должна была дорога пройти. Их судьба была предрешена давно.

Дорогу в этом месте строить не стали, но здания уже выпали из охранной документации. Таким образом, их отсутствие в списке объектов культурного наследия — это трагическое недоразумение.

Максим Артамонов

Конечно, компания «Мегаполис» могла бы сохранить эти постройки и разместить в них, скажем, культурный центр, но эксперты в один голос утверждают, что это крайне невыгодно для застройщика.

Милана Фёдорова:

— Нужно не просто сохранить, отремонтировать и оставить стоять, нужно приспосабливать под современное использование, а реалии современной жизни таковы, то это непросто и невыгодно.

Геннадий Воженников, архитектор, реставратор:

— На мой взгляд, здесь очевиден конфликт интересов. Для строительной компании, индивидуального предпринимателя-строителя важен тот факт, что здание не причислено к объектам культурного наследия и не входит в урезанный ансамбль Красных казарм. Мы, реставраторы, историки, предложили бы разместить там музейные пространства. Но это частный предприниматель, и это его частная собственность, она не причислена к памятникам. Если собственник превратит здания в музей, то никакой прибыли не получит. Он получит вещь, которая потребует постоянных дотаций. Это может себе позволить исключительно государство или крайне богатый холдинг — для пиара, но я таких не знаю. Поэтому логично, что собственники говорят: «здания ветхие».

Было бы желание и финансирование, эти здания можно было бы превратить в музейное пространство, которого у нас очевидно не хватает. Пермь сейчас пытается позиционировать себя как некий культурный кластер, где можно развивать внутренний туризм, и люди из центральной России к нам действительно приезжают. Для меня как архитектора-реставратора очевидно, что городу не хватает археологического музея, но я понимаю собственника — ему важно построить высотку, продать в ней квартиры, на вырученную прибыль прожить, выплатить персоналу зарплату, а затем найти новый участок и построить там ещё одну высотку. Деньги любят движение, а эти здания прибыли не принесут. Единственный вариант — чтобы их выкупил город, но городу это, видимо, не очень интересно.

Если разобраться, дело всё-таки не в «интересе» городских властей, а в объективных сложностях, которые всегда возникают при выкупе исторических и культурных объектов у частных лиц и при последующем их использовании.

Алексей Грибанов, заместитель главы Перми:

— Это частная собственность, и владелец вправе запросить за здания любую сумму. Покупка любого здания для нужд города — это решение Пермской городской думы. Необходимо обосновать, с какой целью покупаем, что будет размещаться, обоснована ли цена покупки и сколько средств потребуется для приспособления объекта под современное использование. Практика показывает: зачастую это получается достаточно дорого и занимает длительное время. Как пример можно привести ДК Ленина: 700 млн руб. просят собственники и не идут на компромиссы!

До сих пор идут разговоры, зачем выкупили ДК им. Чехова — а это целый ДК, в нём множество детей занимается, проводится много мероприятий для жителей Гайвы. Ещё пример: общественность переживала по поводу трамвайного депо в Разгуляе, а сейчас мы его выставляем в аренду за 1 рубль. Почему бы там не разместить, например, Музей современного искусства вместо того, чтобы арендовать у частника автосалон? В депо потолки ещё выше! И расположено оно в центре города… Это мой личный вопрос: организация музеев не входит в полномочия органов муниципального самоуправления.

На «город», городские и краевые власти ссылаются многие эксперты, которые справедливо указывают на то, что не только «Мегаполис» является виновником утраты части исторического наследия Перми.

Елена Денисова, генеральный директор управляющей компании «Труменс групп»:

— Специальная проектная организация подготовила для застройщика проект планировки территории с учётом всех существующих нормативов и требований для данной территории. Проект был утверждён на краевом уровне — в министерстве строительства. Застройщик действует чётко в рамках законодательства. Он готовит площадку под свой проект. У него нет обязанностей по выявлению объектов культурного наследия и нет для этого компетенций.

Эксперт признаёт, что на этапе проектирования и согласования была возможность предусмотреть сохранение исторических зданий, но это должны делать городские и краевые власти, а не строители.

Разные специалисты предлагают разные варианты возможного использования построек Красных казарм: в первую очередь, конечно, музей или культурный центр, но мог бы быть и общественный центр (такие предусмотрены во всех микрорайонах), и даже поликлиника или детский сад.

Ранее уже предпринимались попытки создания культурных центров в Красных казармах. Так, в здании по ул. Красные казармы, 7 (дом официально признан объектом культурного наследия) до недавнего времени располагалось культурное пространство «Поместье Алая роза». Здесь действовал музей быта советского военного городка, устраивались экскурсии, детские квесты, поэтические и песенные вечера, чаепития. Группа энтузиастов даже начала собственными силами реставрацию ещё одного краснокирпичного дома (местные считают его бесхозным) и уже восстановила прохудившуюся крышу, однако проект был свёрнут из-за отсутствия финансирования. Руководитель проекта Ляля Владимирова тщательно сохраняет все собранные артефакты, а в помещении на ул. Красные казармы, 7 занимается реставрацией старинной мебели.

Потребность в сохранении не просто зданий, а зданий и памяти Красных казарм у местного сообщества огромная. Художник Валерий Подкуйко создал серию полотен, посвящённую прошлому этого микрорайона, она даже выставлялась в «Белой гостиной» городской думы. Красные казармы — это не «комплекс строений», а часть символического капитала Перми.

И — самое главное — по-прежнему сохраняется часть строений, являющихся историческими и входящих в комплекс Красных казарм, но не признанных объектами культурного наследия. Их необходимо срочно обследовать на предмет придания им соответствующего статуса, чтобы печальное недоразумение с домами по ул. Чернышевского, 21 и 21б не повторилось.

Максим Артамонов

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