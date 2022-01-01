Участок бывшего оборонного завода в центре Перми могут застроить жильём Территорию за площадью Карла Маркса передали в аренду девелоперу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Соучредителю структур СГ «Развитие» Александру Равцову передана в аренду территория бывшего завода по ремонту артиллерии «Арсенал 39» (4 га расположены за площадью Карла Маркса в Перми). Участок находится в собственности РФ, его зонирование не запрещает жилищное строительство.

В выписке Росреестра сказано, что участок в границах улиц Коноплева, Модераха, Чернышевского и ЖК «Альпийская горка», арендован с мая 2021 года по май 2070 года. Рядом находится ЖК «Арсенал».

Как сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» один из пермских девелоперов, новый арендатор планирует застроить площадку жильём. В СГ «Развитие» планы на арендованный участок не раскрывают.

По словам гендиректора «Стройпанелькомплекта» Виктора Суетина, участок бывшего «Арсенала 39» находится в выгодном месте, так как свободных земель для застройки в центре Перми практически не осталось, и подходит для жилищного строительства, на нём можно разместить 120-150 тыс. кв. м жилья.





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