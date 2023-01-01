Алёна Бронникова В микрорайоне Красные Казармы предлагают установить границы зоны КРТ Проект отправлен на публичные слушания Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Застройщик «Петрокоминвест» и соучредитель структуры СГ «Развитие» Александр Равцов обратились в комиссию по землепользованию и застройке Пермского городского округа для установления в м/р Красные Казармы границ зоны комплексного развития территорий (КРТ) и зоны общественно-деловой застройки на отдельном земельном участке. Заявление было рассмотрено на заседании 28 июля.

Установить зону смешанной и общественно-деловой застройки предлагается в отношении четырёх участков, два из которых (ул. Чернышевского, 21 и 21б) принадлежат девелоперу «Мегаполис», а один, где раньше размещался завод «Арсенал 59», арендован Александром Равцовым. В отношении трёх из них предлагается установить границы зоны КРТ на карте градостроительного зонирования Перми. Общая площадь участков, о которых идёт речь, составляет 49,4 га.

Как пояснила председатель комитета, глава краевого минимущества Лариса Ведерникова, пока речь идёт только об определении границ зоны КРТ. При принятии данного решения этажность и остальные установленные в рамках этой зоны параметры не меняются. Концепция развития будет разработана после заключения договора о КРТ с мастер-планом и застройкой. На данный момент инвесторы планируют строительство поликлиники в границах участка.

«Установлена новая зона, но с учётом развития КРТ будет полностью разработана вся концепция. На сегодняшний момент это только границы. Мы понимаем напряжённость территории Красных Казарм и по поликлиникам, и по детским садам, и школам. Всё это будет урегулировано, и вся социальная инфраструктура будет учтена, будет учтён весь дефицит мест в рамках развития не только этой территории, но и прилегающей», — добавила министр.

Напомним, в ноябре прошлого года соучредителю СГ «Развитие» Александру Равцову была передана в аренду территория бывшего завода по ремонту артиллерии «Арсенал 39». Участок находится в собственности РФ, его зонирование не запрещает жилищное строительство. Компания «Мегаполис», в структуру которой входит ООО «СЗ «Петрокоминвест», в 2021 году выкупила у «Сатурн-Р» участок под застройку в районе Красных Казарм. Затем на территории был произведён снос домов по ул. Чернышевского, 21 и 21б, который вызвал общественный резонанс.





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