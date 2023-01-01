На месте сожжения девочки в Пермском крае прошёл следственный эксперимент Обвиняемый подросток воссоздавал события преступления Поделиться Твитнуть

В среду, 15 ноября, в п. Октябрьском Пермского края на месте сожжения 16-летней девочки прошёл следственный эксперимент. К железной дороге у станции Чад, где обнаружили обожжённую пострадавшую, следователи привезли из пермского СИЗО обвиняемого подростка. Территорию оцепили.

Как сообщает 59.ru, молодой человек воссоздал события преступления. Роль погибшей жертвы выполнял манекен. Подросток с его помощью показал, как его подруга упала с высоты собственного роста и ударилась головой о рельсы. Боясь, что ему попадёт, обвиняемый будто бы облил жертву горючей жидкостью и поджёг.

Весь следственный эксперимент занял около получаса.

Напомним, трагедия произошла в Октябрьском 8 июля. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела. Спустя 10 дней она скончалась. Подростку предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Ввиду того, что он несовершеннолетний, ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее жители Прикамья создали на сайте Change.org петицию, в которой потребовали наказать всех, кто может быть причастен к поджогу школьницы. По словам составителей обращения, преступление могли совершить несколько человек. Однако версию о троих подозреваемых в СК РФ опровергли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.